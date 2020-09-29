شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع والاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9883 نقطة، ليعوض ذلك خسائره خلال الأسبوع الماضي، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 10000 نقطة، والذي يعد الحد العلوي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 9700 نقطة، ونتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,829 وبين مستوى المقاومة هو 9,969 نقطة