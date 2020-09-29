شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 604 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 560 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 591.3 بينما مستوى المقاومة هو 610.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد