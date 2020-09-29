شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 241 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 220 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 237 بينما مستوى المقاومة هو 244.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اهلي متحد (AUB) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.