شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 241 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 220 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 237 بينما مستوى المقاومة هو 244.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط