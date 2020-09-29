شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 598 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 605 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 594 بينما مستوى المقاومة هو 600 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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