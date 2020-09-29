شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 41٫80 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 43 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 38 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 44 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.3 بينما مستوى المقاومة هو 42.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط