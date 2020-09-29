شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 28 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 32 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.7 بينما مستوى المقاومة هو 28.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط