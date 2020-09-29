شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 34 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.7 بينما مستوى المقاومة هو 34.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط