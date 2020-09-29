شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف للغاية خلال جلسة امسا الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6٫89 ريال، ملامسا للحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 6٫70 ريال كمستوى أول ثم 6٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.80 وبين مستوى المقاومة هو 6٫95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط