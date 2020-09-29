شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يسجل أرتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير،حيث اغلق عند مستوى 2٫219 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 2٫18 ريال، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.19 وبين مستوى المقاومة هو 2.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد