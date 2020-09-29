شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1٫206 ريال، ليستقر بذلك السهم أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 1٫32 ريال كمستوى أول ثم 1٫45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.18 وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد