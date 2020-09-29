شكرا لقرائتكم خبر عن صدق في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب مسجلاً فيها خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.15% بما يعادل -0.02 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.35، ليستهدف مستوى المقاومة 14.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.35 ومستوى المقاومة 14.37.