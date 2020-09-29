شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 18.58، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 0.28 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.58، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 19.67.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.
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