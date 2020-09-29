شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 13.16، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات هذا المستوى ليقلص السهم كثيراً من مكاسبه المبكرة، ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوبا بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.16، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.46 ومستوى المقاومة 13.16.