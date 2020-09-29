شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مكة للإنشاء (4100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.60% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 65.25، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 76.50 إلى 54.00)، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.25، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 67.90 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.30 ومستوى المقاومة 67.90.