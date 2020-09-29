شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد سجل أعلى سعر له في آخر جلساته عند 23.86، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه وليغلق على صعود بلغت نسبته 0.69% بما يعادل 0.16 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.44 ومستوى المقاومة 24.96.