شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يجني أرباحه – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الأندلس (4320) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 19.28، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -0.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.48 ومستوى المقاومة 20.00.