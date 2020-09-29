شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.49% بما يعادل 41.03 نقطة، وقد جاءت مكاسب المؤشر ضعيفة نظراً لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة طفيفة في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 8,078.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,078.79 ومستوى المقاومة 8,490.38.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
119
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
65
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عدد أسهم الشركات الثابتة
14
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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