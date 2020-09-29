شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب قوية للبنوك تدعم تعافي الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت سوق الأسهم الأوروبية صعودا حادا، الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاع المصرفي التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي وبدعم من بيانات تشير إلى انتعاش في الاقتصاد الصيني.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 2.2 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف يونيو/ حزيران، وبعد أن هبط 3.6 بالمئة الأسبوع الماضي.
وقفز مؤشر البنوك الأوروبية 5.6 بالمئة في أول جلسة من المكاسب في ثمانية أيام.
وكان المستثمرون قد نبذوا أسهم القطاع المصرفي الأوروبي الذي تضرر بسبب عوامل من بينها تراجع تكاليف الاقتراض حول العالم وزيادة في القروض الرديئة بسبب التباطؤ الاقتصادي وفضيحة أموال قذرة، مما جعله الأسوأ أداء هذا العام بهبوط بلغ 42 في المئة.
وارتفعت أسهم قطاعي السيارات والصناعة الأوروبيين، اللذين يعتمدان على الطلب الصيني، بأكثر من 3.5 بالمئة. (رويترز)
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