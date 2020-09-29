إيلون ماسك وسعر سهم «تيسلا» مجدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم تيسلا بالفعل بأكثر من 400% هذا العام، لكن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة يعتقد أن الشركة «ستصبح أكثر قيمة في غضون خمس سنوات».

وقال ماسك في مقابلة مع نيويورك تايمز: «أعتقد أن جانب كبير من المستثمرين في الأسهم توصلوا إلى نتيجة تيسلا ستفوز». وأضاف: «لقد قلت بالفعل بأن أسعار الأسهم كانت مرتفعة، وكان ذلك قبل المستوى الحالي بوقت طويل. ولكن إذا سألتني أيضاً، هل تعتقد أن تيسلا ستستحق أكثر من هذا التقييم في خمس سنوات؟ أعتقد أن الجواب نعم».

وفي مايو/ أيار 2020، غرد ماسك قائلاً إن سعر سهم تيسلا كان «مرتفعًا للغاية»، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 12% في ذلك اليوم. ومع ذلك، ومنذ أن أدلى رائد الأعمال بهذه التصريحات، ارتفعت الأسهم بما يقرب من 200%.

ويوم الإثنين صعدت أسهم تيسلا 3.4%.

وقال ماسك أيضاً: «تيسلا في هذه المرحلة ليست في خطر مميت، كما كانت، على سبيل المثال، قبل ثلاث سنوات.» وأضاف: «الشيء الذي تمكنت تيسلا من تحقيقه هو الوصول إلى حجم التصنيع والحصول على تدفق نقدي حر إيجابي ومستدام. من وجهة نظر شركات السيارات، هذا هو الإنجاز الحقيقي لتيسلا».

وأضاف: «يجب أن تقاس تيسلا بعدد السنوات التي نسرّع فيها ظهور الطاقة المستدامة».

في «يوم البطارية» الأسبوع الماضي، أكد ماسك أن تيسلا تنتج خلايا البطارية الخاصة بها في منشأة فريمونت بولاية كاليفورنيا وتوقع أن تتمكن الشركة من صنع سيارة ذاتية القيادة بقيمة 25 ألف دولار في غضون ثلاث سنوات.