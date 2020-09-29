كروجمان: على أمريكا مواجهة الصين بالصناعات لا بالرسوم الجمركية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إنه يجب على المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، أن يحافظ على موقف صارم في مواجهة الصين إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن مع التركيز على السياسة الصناعية أكثر من الرسوم الجمركية على التجارة.
وأضاف كروجمان، وهو منتقد قوي لإدارة ترامب، أن النزاع حول عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي»، الذي قلصت واشنطن بشدة عملياته في الولايات المتحدة، سيبقى نقطة خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، أياً كان من سيصل إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.
وقال كروجمان إنه إذا أعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، فإن العلاقة بين البلدين ستكون «سيئة جداً».
وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية ضخمة تزيد قيمتها على 370 مليار دولار على بضائع صينية في 2018 و2019، مجادلة بأن بكين تسرق الملكية الفكرية، وتجبر شركات أمريكية على نقل التكنولوجيا من أجل الدخول إلى أسواق الصين.
من جانبها، فرضت الصين رسوما جمركية انتقامية. (رويترز)
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