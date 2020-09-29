شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الروسي»: الانكماش في 2020 أقل من 4.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الروسي، الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5 في المئة، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو تموز.

وانزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط في أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

(رويترز)

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