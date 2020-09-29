شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية السياحي السعودي يوقع اتفاقية لمشاريع بـ 42.7 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن صندوق التنمية السياحي السعودي وقًع الاثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (42.66 مليار دولار) في المملكة. (رويترز)

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