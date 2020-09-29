شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يهوي إلى 79 مقابل الدولار و92 أمام اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى الروبل الروسي الاثنين إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي، وتراجع عند مستوى 92 مقابل اليورو، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط، ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضاً 1.2 في المئة أمام الدولار عند 79.13 بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل/ نيسان.

وهبطت العملة الروسية 1.6 في المئة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير/ كانون الثاني 2016 . (رويترز)

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