شكرا لقرائتكم خبر عن «كريدي أجريكول» يبيع حصته المتبقية في «السعودي الفرنسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي، الاثنين، أنه باع حصته المتبقية البالغة 4% في البنك السعودي الفرنسي لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار). وبدأ كريدي أجريكول بيع حصته وقدرها 30% في السعودي الفرنسي، والتي تُقدر بنحو 2.4 مليار دولار، في 2017. تأتي الخطوة في الوقت الذي تبيع فيه البنوك في أنحاء العالم حصص أقلية في بنوك أخرى في ظل قواعد عالمية جديدة تطالبها بحيازة رأسمال أكبر مقابل تلك الحيازات. وقال البنك في بيان إن مؤسستين استثماريتين سعوديتين مرتبطتين بالحكومة دفعتا 30 ريالاً للسهم مقابل حصة كريدي أجريكول المتبقية البالغة 4% دون أن يذكر اسم المؤسستين. وقال جاك ريبول الرئيس التنفيذي لكريدي أجريكول سي.آي.بي في البيان «يظل كريدي أجريكول سي.آي.بي يثق بشدة في آفاق الاقتصاد السعودي... ويخطط لتطوير حضوره المباشر لتوسعة أنشطته في البلاد». وقال إن البنك بدأ عملية التقدم بطلب الحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كريدي أجريكول» يبيع حصته المتبقية في «السعودي الفرنسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.