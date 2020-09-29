متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” لماذا وكيف يمكننا نقل البشر إلى المريخ؟ لقد أجاب بعض كبار العلماء والمهندسين في العالم عن هذا السؤال الجوهري وغيرها من الأسئلة المتعلقة باستكشافات الفضاء بين الكواكب، خلال قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا (MITT)، التي نظمها مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI). وفي معرض تصريحاته، أكد الدكتور جيمس جرين، كبير العلماء في المقر الرئيسي للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا): «إن الحياة على المريخ ستشكل نقلة ثورية وسوف تدفعنا إلى التوجه إلى صعد تفكير جديدة كلياً» وأشار جرين إلى وجود المياه على سطح المريخ - منذ ملايين أو مليارات السنين، كما أنه يوجد في الوقت الحاضر في طبقات المياه الجوفية والأنهار الجليدية. كما صرح قائلاً: «كان من الممكن بدء الحياة على المريخ»، وأضاف أن وكالة ناسا، التي ستهبط على الكوكب الأحمر في فبراير 2021، قد تعثر على أدلة محتملة على وجود حياة سابقة على المريخ. وصرح جرين، الذي يشغل منصب كبير علماء ناسا منذ عام 2018، بعد أن التحق للعمل في وكالة الفضاء منذ عام 1980 وأشرف على إدارة قسم علوم الكواكب بها - خلال قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا أنه من المهم دراسة الغلاف الجوي للمريخ. ومن ثم أضاف:«لقد كان كوكباً أزرق اللون، ومن المحتمل أن النسبة انخفضت الآن إلى 13 في المئة من كمية المياه التي وجدت في السابق، لذا فإنه مورد رائع يدفعنا لاستكشاف الكوكب. وكان قد صرح قائلاً في وقت سابق- وخلال منتدى آخر- بأن أحد المؤشرات الواعدة لوجود حياة على المريخ هو أنه مع حلول فصل الصيف كل عام، يمتلئ الغلاف الجوي للكوكب بالغازات، مع زيادة كبيرة في كمية غاز الميثان على السطح. وقد اكتشف مسبار كيوريوسيتي الموجود على سطح كوكب المريخ أيضاً وجود الأكسجين الجزيئي، والذي تزداد كميته خلال فصلي الربيع والصيف بما مقدراه 30 في المئة قبل أن ينخفض مرة أخرى في فصل الخريف. وأوضح قائلاً: «يخبرنا هذا الأمر باحتمالية وجود الحياة تحت سطح الأرض خلال الصيف – حيث ترتفع حرارة التربة ومن ثم تتلاشى بحيث يمكن لغاز الميثان أن يتسرب إلى الخارج. إن جميع الأدلة الاستنتاجية تشير كذلك إلى احتمال وجود حياة ميكروبية على كوكب المريخ». عودة البشر إلى القمر كما تحدث الدكتور دوجلاس تيريه، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مقر ناسا، عن أدواره القيادية في وكالة ناسا، والتي تشمل تطوير مركبة فضائية لصالح برنامج الاستكشاف البشري التابع لناسا. وصرح تيريه بأن وكالة ناسا قد كشفت النقاب هذا الأسبوع عن أحدث خططها لإعادة رواد الفضاء، بما في ذلك أول رائدة فضاء، إلى القمر بحلول العام 2024. حيث من المزمع إطلاق الرحلة الأولى، أرتيميس 1، بحلول نوفمبر 2021 لكنها ستكون بدون طيار. ومن ثم يتبع ذلك أرتيميس 2، بحلول عام 2023 مع وجود رواد فضاء على متنها، بيد أنها لن تهبط على سطح القمر حتى إرسال أول امرأة وثاني رجل إلى القطب الجنوبي من سطح القمر في عام 2024. وقد صرح تيريه كذلك: «إن أي استكشاف مستقبلي سيكون نتاج تعاون دولي – مثل محطة الفضاء الدولية، حيث سيتم إرسال رواد الفضاء إلى الفضاء في مهمات لفترات طويلة. لذا تتمثل خطوتنا التالية في العودة إلى سطح القمر من خلال برنامج أرتيميس بحلول عام 2024، بهدف الإقامة لمدة أطول وأكثر مستدامة على سطح القمر». مصدر إلهام للشباب صرّح عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (EMM)، الذي أرسل مسبار الأمل (أول مهمة فضائية تقودها دولة عربية إلى المريخ لاستكشاف الكواكب)، بأن استكشاف الفضاء أمر يشكل مصدر إلهام للشباب. كما أشار كذلك إلى أن مسبار الأمل، والذي من المتوقع أن يصل إلى مدار المريخ العام القادم تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي للدولة، يشكل مصدر فخر للدولة والمنطقة بالكامل. عمران شرف، أحد المهندسين الأوائل الذين انضموا إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، شق طريقه صعوداً من خلال برنامج الفضاء المزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، فقد صرح بأن مهمته تتمثل في إلهام الشباب الإماراتي والعربي للسعي إلى استكشاف الفضاء. وأشار أيضاً إلى إن مسبار الأمل هو انعكاس لرؤية مستقبل الإمارات. حيث سيكون مسبار الأمل أول مسبار ينفذ مهمة مراقبة تفصيلية للغلاف الجوي للمريخ، بما في ذلك التحقق من كيفية ترابط المستويات الدنيا والعليا للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وتشكيل صورة كاملة عن كيفية تفاوته خلال سنة كاملة على كوكب المريخ. فاروق الباز وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، إلى أنه يتشارك والمهندس/ شرف نفس وجهات النظر حول أن استكشاف الفضاء سيفيد الشباب ويلهمهم للانخراط في الدراسات المتعلقة بالفضاء. كما أشار إلى أن الشباب المتحمسين يدفعون المسؤولين إلى التفكير خارج المألوف، حيث إن استكشاف الفضاء سوف يمنح الشباب أفكاراً للتأمل فيها، ما يشكل دافعاً هاماً لمتابعة المهام الفضائية بين الكواكب، بما في ذلك الذهاب إلى المريخ. في غضون ذلك، شاركت الدكتورة فابيان كاسولي، رئيسة مرصد باريس، تجربتها في عالم إدارة الأبحاث داخل هيئات صنع القرار الفرنسية الكبرى فيما يتعلق بعلم الفلك والفيزياء الفلكية. فقد شغلت منصب نائبة المدير العلمي للمعهد الوطني للعلوم في الكون في الفترة من 2001 وحتى 2007، ومن ثم كانت مديرة معهد الفيزياء الفلكية الفضائية (IAS) في أورساي. كما أنها ألفت العديد من النشرات العلمية وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية. مؤتمر تاريخي عبر الإنترنت قمة MITT هي مؤتمر تاريخي يعقد عبر الإنترنت يربط ما بين الشارقة وباريس وريو دي جانيرو ونيويورك والجهات الفاعلة الرئيسية في عالم التكنولوجيا. وقد جمعت القمة التي نظمها مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، مركز البحث والابتكار الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً كبيراً من المستثمرين الدوليين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء وروّاد الأعمال والأكاديميين وغيرهم من الأطراف المعنية على مدار 14 ساعة من المناقشات الدائرة حول أفضل السُبل لرسم ملامح مستقبل الابتكار وتعزيز أُسس الاستدامة. وقد أعرب حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته باستضافة قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف المحمودي: «إنّ هذه القمّة تتماشى مع الرؤية الاستشرافية للمستقبل التي يدعو إليها ويشجعها صاحب السمو حاكم الشارقة»، مضيفاً أنّ منطقة الشرق الأوسط قد أضحت السوق الأسرع نمواً على مستوى العالم في تحول الأعمال والتكنولوجيا. كما أشار إلى أن قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، قد عززت مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار ونقل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. كما عززت من مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كمنصة مثالية لتطوير ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى ابتكار المشاريع وإنشائها.