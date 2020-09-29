مصر تعيّن بنوكاً بشأن إصدار سندات دولارية خضراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة، الاثنين، أن مصر عينت بنوكاً قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات. ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. وقال وزير المالية محمد معيط، يوم الأحد، إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية. ونقل بيان وزارة المالية قوله إن مصر لديها «محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 في المئة لمجال الطاقة المتجددة و19% للنقل النظيف و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه». وفي ديسمبر /كانون الأول، قالت مصر إنها ستطرح سندات خضراء وصكوكاً وسندات ذات عائد متغير في النصف الأول من 2020. وفي الشهر الماضي، وقعت مصر قرضاً تقليدياً وإسلامياً بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان. وقال مصدر مصرفي قريب من صفقة السندات الخضراء إنها ستكون أول طرح دولي لسندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (رويترز)