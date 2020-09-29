«الاتحاد للشحن» تعزز كفاءة شحن الأدوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن إطلاق خدمة «PharmaLife» المتخصصة في خدمات الأدوية والرعاية الصحية؛ بهدف تعزيز كفاءتها اللوجستية في شحن الأدوية، لتحل مكان الخدمة المقدمة سابقاً «TempCheck». ومع إطلاق خدمة «PharmaLife» المتخصصة، سيتركز الاتحاد للشحن على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية، نظراً لكونها أول ناقل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية «IATA CEIV Pharma»، وستلبي هذه الخدمة الطلب العالمي المتوقع لخدمات الشحن السريع الآمنة لشحن لقاح «كوفيد-19». وقال أندريه بليتش، رئيس العمليات والتسليم لدى الاتحاد للشحن: «أعدنا تقييم خدماتنا بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»؛ لضمان قدرتنا على استيفاء المتطلبات المحددة لشحن كميات كبيرة من المنتجات المطلوبة خلال فترة زمنية قصيرة. كما أنشأنا فريقَ عملٍ متخصصاً لشحن لقاحات «كوفيد-19» يضم لجنة توجيهية ومجموعة عمل؛ لتلبية وإدارة جميع العوامل عند اعتماد اللقاحات». وستتوفر خدمة «PharmaLife» في 54 محطة تشغيل موجودة على شبكة الاتحاد للشحن، وستركز على المنافذ الرئيسية، بما في ذلك أبوظبي وبرشلونة وشيكاغو وباريس ودبي وفرانكفورت وحيدر آباد ولندن وميلانو وملبورن ومومباي وشنغهاي وسنغافورة وسيدني. وأضاف بليتش: «تعد شحنات الأدوية جزءاً رئيسياً من سير التجارة العالمية؛ حيث تتحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية الحفاظ على سلامة هذه المنتجات؛ ولذا نهدف إلى توسيع ممراتنا التجارية للأدوية بشكل مستمر، ما يتطلب التعاون مع شركائنا في القطاع، حيث يمكننا تشارك المعارف، وتعزيز الثقة من خلال التعاون مع موردي المعدات ووكلاء مناولة الشحنات العامة والجمعيات، ما سيتيح تحقيق أعلى معايير الجودة المستدامة التي يستحقها عملاؤنا. واختتم بليتش حديثه قائلاً: «لتحقيق هذا الهدف سنستمر بالتعاون مع وكلاء مناولة الشحنات؛ لتقديم حاويات تبريد أو شاحنات حافظة للحرارة للوجهات الرئيسية، واعتماداً على جدواها، يمكن أن ندرس تقديم نموذج إيجار متطور لهذا النوع من المعدات، نظراً لكون حاويات التبريد أو الشاحنات الحافظة للحرارة نادرة جداً ومكلفة، بسبب القيود المفروضة على الطيران حالياً».