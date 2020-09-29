«إي بي آي» تُوسّع منشأة تصنيع مكوّنات «787 دريملاينر» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت شركة (إي بي آي)، لأعمال الهندسة في قطاع الطيران والفضاء بدولة الإمارات، أمس، عن توسعة قدراتها التصنيعية لدعم إنتاج طائرة «بوينج 787 دريملاينر». ويأتي الإعلان على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تقام افتراضياً في أبوظبي خلال يومي 28 و29 سبتمبر. وبموجب هذا الإعلان، ستعمل شركة (إي بي آي) على تصنيع أجنحة الذيل من الألمونيوم لاستخدامها في طائرات «دريملاينر 787» التجارية، وستكون خطوط التجميع التسلسلي امتداداً لخطوط منشأة الشركة في أبوظبي، حيث ستخضع الأجزاء المصنعة أيضاً، لمعالجة الأسطح في منشأة (إي بي آي) التي أطلقت في العام الماضي. تأسست المنشأة في شهر أبريل عام 2019، في إطار اتفاقية تعاون صناعي بين مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، وبين شركة «بوينج للدفاع والفضاء والأمن» وشركة «إي بي آي»، بهدف إنشاء مصنع معالجة كيماوية يعزز قدرات الإنتاج الحالية، ويُوسّع قدرات التصنيع الآلي القائمة، لتشمل تجميع الطائرات لصالح صانعي المعدات الأصلية في قطاع الفضاء والطيران. وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في «ايدج»: «خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت دولة الإمارات من قدراتها الصناعية المحلية بشكل كبير، وتسهم الفرص التي تتيحها اتفاقية (بوينج) مع شركة (إي بي آي)، بتسهيل من (توازن)، في دعم النمو المتسارع للبنية التحتية للتصنيع. وفي هذا الإطار، نفخر بتوسعة دعمنا لبرنامج إنتاج طائرات دريملاينر 787، مع تركيزنا على تقديم مكونات عالية الجودة لشركة (بوينج) وعملائها، اعتماداً على خبرتنا الإقليمية الرائدة في تصنيع المعدات المتخصصة، وتعاقداتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية حول العالم». وقال برنارد دن، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «يسهم هذا التعاقد مع شركة (إي بي آي) في التوسع بإمكانات وقدرات سلسلة التوريد العالمية لبرنامج (بوينج)، ودعم مزيد من التطوير في صناعة الطيران في دولة الإمارات. وتعتبر إضافة (إي بي آي) كمورّد جديد لقطع طائرات دريملاينر 787 مثالاً نموذجياً عن نهجنا المتبع في تبادل المنفعة مع شركائنا في دولة الإمارات».