«الإمارات» تعيد عنتيبي ومسقط إلى شبكتها لتغطي 94 مدينة في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى عنتيبي، أوغندا (1 أكتوبر/ تشرين الأول) ومسقط، عمان (2 أكتوبر)، وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تخدمها إلى 94 مدينة. وتستأنف طيران الإمارات خدماتها تدريجياً عبر الشبكة، لتتيح لعملائها مزيداً من خيارات السفر، وتوفر لهم ولموظفيها أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مراحل السفر. وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى مسقط يومي الأحد والجمعة. وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي وعنتيبي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والخميس والجمعة، ما يوسع شبكة خطوطها في إفريقيا لتغطي 20 وجهة ويتيح للعملاء إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأقصى والأمريكتين والشرق الأوسط وغرب آسيا مع توقف قصير في دبي. وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى مسقط وعنتيبي بطائرات البوينج 777-300ER.