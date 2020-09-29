«غرفة الشارقة» تبحث تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة مع رومانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع جمهورية رومانيا، العلاقات الاقتصادية المشتركة، وسبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتطوير العلاقات القائمة بين مجتمع الأعمال في كل من الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام وجمهورية رومانيا، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نيكوليتا تيودورفيتشي القنصل العام لجمهورية رومانيا في دبي والإمارات الشمالية، وتيتوس تينتان السكرتير الاقتصادي في القنصلية، وكان في استقبال الوفد فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة في الشارقة، آفاق توطيد العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية رومانيا، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعزز فرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين، فيما قدمت نيكوليتا تيودورفيتشي دعوة لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأعضاء الغرفة لحضور الملتقى الافتراضي لفرص الاستثمار بمجال الطاقة والزراعة في رومانيا، والذي ستنظمه وزارة الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الرومانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأشار العويس، إلى حرص الغرفة على ترسيخ العلاقات بين الشارقة ورومانيا، ودفعها نحو الأمام من خلال السعي المشترك إلى بناء مزيد من التواصل والتعاون، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين مجتمعي الأعمال تخدم مصالح البلدين الصديقين، وتقودها إلى مزيد من النمو والازدهار. من جانبها أكدت تيودورفيتشي حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات على كافة الصعُد، منوهةً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين جمهورية رومانيا وإمارة الشارقة في الفترة المقبلة.