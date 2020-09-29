شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي التجاري» يتخارج من الأعمال المصرفية في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن حصولها على موافقة لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لإغلاق فرع البنك في شنغهاي والذي كان أحد فروع بنك الاتحاد الوطني سابقاً، وانتفلت ملكيته إلى أبوظبي التجاري من خلال عملية الاندماج في 2019. وتأتي خطوة تخارج البنك من كافة عملياته في الصين، تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى التركيز بشكل رئيس على السوق المحلي في دولة الإمارات، فيما لن يكون لها أي تأثير في ربحية البنك. وقام البنك بالتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، لإتمام إجراءات الإغلاق الرسمي لفرع البنك في شنغهاي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبوظبي التجاري» يتخارج من الأعمال المصرفية في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.