شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تحلّق بالمؤشرات الأوروبية.. ما السبب؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «إتش إس بي سي» حوالي 10% خلال التداولات، الاثنين، بعد أن أعلنت شركة «بينج أن» الصينية للتأمين أنها ستزيد حصتها في أكبر بنك في أوروبا. الأمر الذي قاد موجة إقبال على أسهم البنوك قادتها إلى الارتفاع بقوة، حيث صعدت أسهم «دويتشه بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«كومرتس بنك» بأكثر من 5%، وارتفع «سوسيتيه جنرال» بأكثر من 4%. كذلك، ارتفعت أسهم عملاق صناعة الصلب في لوكسمبورج، «آرسيلورـ ميتال»، بنسبة 9.2% بعد محادثات لدمج أصولها في الولايات المتحدة مع شركة «كليفلاند كلفس»، أكبر منتج للحديد الخام في الولايات المتحدة. وصعد سهم شركة «سونوفا» السويسرية المصنعة لأجهزة السمع بنسبة 12.7% لتتصدر تداولات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بعد أن رفعت توجيهها. في حين أضاف منافسها الدنماركي «ديمانت» 9.5% إلى أعلى مستوياته. في المقابل تراجعت شركة «رولز رويس» المصنعة لمحركات الطائرات بنسبة 5% إضافية.

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