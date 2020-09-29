الجناح السعودي في «إكسبو دبي» يستعرض ثراء المشهد الإبداعي في المملكة

أطلق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي تحفة فنية خاصة بالمملكة احتفاءً باليوم الوطني السعودي التسعين. العمل الفني جاء على شكل فيديو إبداعي جمع اثنين من أشهر الفنانين السعوديين، هما: نغيمشي، فنان الخط المعاصر الذي أعطى بتصاميمه أبعاداً ملهمة لكلمات النشيد الوطني السعودي بأسلوبه الفني غير المسبوق محافظاً في الوقت نفسه على أصالته التقليدية، وفنانة الأوبرا سوسن البهيتي، التي أدّت النشيد الوطني بصوتها، معطية له آفاقاً صوتية جديدة بأدائها الأوبرالي المتميز.

اللوحات الفنية الخلّابة التي رسمها نغيمشي يرافقها صوت البهيتي القوي والساحر شكّلا معاً عملاً فنيا يعكس قوة وجمال كلمات نشيد المملكة العربية السعودية الوطني.

ويستعد جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي لاستعراض مواهب المملكة وثقافتها وتنوعها والتقدم الهائل الذي حققته في فترة زمنية قصيرة نسبياً خلال إكسبو 2020 دبي العام المقبل. وقد اشتُقّت جميع المبادرات والخطط الجارية من تقاليد المملكة وتراثها. ويعد الجناح امتداداً للروح الطموحة والمواهب السعودية التي تشكل حافزاً أساسياً للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة للمستقبل.