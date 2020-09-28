شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض وسط عدم يقين بشأن الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل عدم وجود أي تأكيدات بمزيد من المشتريات من جانب الصين على السلع الزراعية الأمريكية، ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وذكر محللون أنه لا توجد أي تأكيدات حديثة على أن الصين ترغب في تنفيذ مشتريات إضافية على الصويا الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأشاروا إلى أن بعض الجهات المجهولة نفذت مشتريات على الصويا الأمريكية اليوم، لكن ليس من بينها الصين.

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يأتي ذلك مع استمرار موسم حصاد الذرة والصويا والقمح في الولايات المتحدة خاصة في مناطق الغرب والوسط.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% وأغلقت الجلسة عند 9.96 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 10.07 دولار وأقل سعر عند 9.91 دولار.