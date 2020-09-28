شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعقد صفقة لتوريد الليثيوم اللازم لصناعة بطارياتها الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة تعدين الليثيوم "بيدمونت ليثيوم" بشكل حاد خلال تعاملات يوم الإثنين عقب الإعلان عن توقيعها اتفاقا لتوريد إمدادات الليثيوم لصانعة السيارات الكهربائية والبطاريات "تسلا".



وأكد محللون أن هذه الخطوة التي اتخذتها "تسلا" تعكس مدى الاهتمام بتأمين احتياجاتها وإمداداتها من الليثيوم اللازم لصناعة البطاريات الكهربائية.



وقبل إعلان الصفقة، كانت "بيدمونت" مجرد شركة صغيرة لا تحقق مبيعات تذكر كما أن قيمتها السوقية كانت فقط 130 مليون دولار.

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لكن بعد إعلان الصفقة، قفز سهم "بيدمونت ليثيوم" بشكل حاد بلغ 209.1% ليتم التداول عليه قرب مستوى 34 دولارا في التعاملات الصباحية اليوم.



أما "تسلا"، فإن قيمتها السوقية تقدر بحوالي 380 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.



ويعد اتفاق اليوم مثابة تأمين لاحتياجات "تسلا" من الليثيوم على مدار خمس سنوات، ومن المتوقع بدء تسلم صانعة السيارات الكهربائية إمداداتها من المعدن بداية من عام 2022.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 421.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 428 دولارا وأقل سعر عند 415.5 دولار.