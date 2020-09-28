شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد خسائر الأسبوع الماضي بنحو 15% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليعوض المعدن النفيس بعض الخسائر الحادة التي تعرض لها الأسبوع الماضي والتي بلغت 14.9% وتعد الأكبر منذ مارس/آذار.



ومن جانبها، صرحت عضو الاحتياطي الاتحادي "لورييتا ميستير" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشا ويحتاج للمزيد من الدعم.

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يأتي ذلك في ظل عدم توصل زعماء الكونجرس الأمريكي بعد لاتفاق حول الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد والشركات والأسر.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفض تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% أو ما يعادل 51 سنتا وأغلق المعدن عند 23.604 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.860 دولار في حين سجل أقل سعر عند 22.610 دولار.