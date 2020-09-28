شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع تراجع ضغوط الدولار على العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الإثنين مع تراجع ضغوط العملة الأمريكية وتركيز الأسواق على عملات المخاطرة.



وكانت التحذيرات قد تزايدت في الىونة الأخيرة من أعضاء بنك إنجلترا وعلى رأسهم "أندرو بيلي" بشأن تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد البريطاني.



وذكر رئيس بنك إنجلترا "بيلي" بأن تداعيات "كورونا" على الاقتصاد البريطاني أكثر خطورة من تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق مرن.

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هذا، وترتفع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وعدة دول أوروبية تواجه الموجة الثانية من الفيروس.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 33 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات عتبة المليون حالة وفاة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2831، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.2922 في حين سجلت أقل سعر عند 1.2745.