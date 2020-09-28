شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بعد تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف مارس/آذار والتي بلغت الأسبوع الماضي 4.9%.



يأتي ذلك قبيل المناظرة الانتخابية الأولى بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



هذا، وسوف يصدر تقرير الوظائف الشهري في أمريكا يوم الجمعة المقبل لمعرفة حالة سوق العمل ومدى تحسن وتيرة التوظيف من عدمه.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل ستة عشر دولارا إلى 1882.30 دولار للاوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1888.2 دولار وأقل سعر عند 1851.1 دولار.