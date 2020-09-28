الاقتصاد

الذهب يغلق مرتفعاً بعد تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بعد تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف مارس/آذار والتي بلغت الأسبوع الماضي 4.9%.


يأتي ذلك قبيل المناظرة الانتخابية الأولى بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.

Advertisements


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.


هذا، وسوف يصدر تقرير الوظائف الشهري في أمريكا يوم الجمعة المقبل لمعرفة حالة سوق العمل ومدى تحسن وتيرة التوظيف من عدمه.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل ستة عشر دولارا إلى 1882.30 دولار للاوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1888.2 دولار وأقل سعر عند 1851.1 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق مرتفعاً بعد تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا