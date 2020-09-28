شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قبيل مناظرة "ترامب" و"بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين لأحداث هامة في الأسبوع الجاري.



ومن بين هذه الأحداث المناظرة الانتخابية الأولى بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.



كما ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني من هذا العام وسط توقعات باستمرار تسجيل انكماش اقتصادي حاد نتيجة أزمة فيروس كورونا.

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أما يوم الجمعة المقبل، فسوف تتجه الأنظار نحو وزارة العمل الأمريكية للإعلان عن تقرير الوظائف الشهري والوقوف على مدى تحسن سوق العمل في أغسطس/آب الماضي من عدمه.



وكان عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي قد أكدوا مؤخراً على استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.