هيونداي تصدر سيارتين وحافلتين كهربائيتين لأرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شحنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية الأحد الماضي سيارتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز «نيكسو» وحافلتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز «إلكسيتي FCEV» إلى السعودية، مشيرة إلى أنها تستهدف توسيع نشاطها في المملكة في مجال الهيدروجين من خلال تصدير مركبات كهربائية عاملة بوقود خلايا الهيدروجين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن هيونداي موتور أمس أنه سيتم تسليم المركبات إلى شركة «أرامكو» السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في شهر يونيو من العام الماضي وقعت هيونداي موتور مع أرامكو على مذكرة تفاهم لبذل الجهود المشتركة من أجل توسيع توريد المركبات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى السعودية.

وقالت إن أرامكو تمتلك شاحنين للسيارات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين في السعودية وتخطط لتوسيع البنية التحتية ذات الصلة.

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ومن المتوقع استخدام «نيكسو» و»إلكسيتي FCEV» في المشاريع التجريبية المختلفة في السعودية.

وقالت هيونداي موتور إن عملية التصدير هذه تمثل تحولا في نموذج وقود السيارات، نظرا إلى أنها صدرت لأول مرة المركبات الصديقة للبيئة التي تعمل بوقود خلايا الهيدروجين، بدلا من النفط، إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بوقود النفط.

ويعد تصدير «إلكسيتي FCEV» إلى الخارج الأول من نوعه. وإلكسيتي قادرة على قطع مسافة 430 كلم بشحنة واحدة.