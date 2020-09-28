السماح للأفراد باستيراد 12 كرزا و2 كجم معسل كل 3 أشهر

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وأوضحت الجمارك أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوما جمركية بنسبة 100%، يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%، ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.
وحول ما يتعلق بما يرد بصحبة المسافرين الأفراد أوضحت الجمارك أن الكمية التي لا تتجاوز 200 سيجارة أو 500 جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل ستُعفى من الرسوم والضرائب، مؤكدة أنه في حال وردت كمية أعلى من ذلك سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر، بحد أقصى 2400 سيجارة، أي بما يعادل 12 كرزا، وكمية قدرها 125 من السيجار و2 كجم من المعسل، أو ما يُعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل 3 أشهر.
وأكدت الجمارك في هذا الشأن أنه سيتم حجز ما يزيد على الكميات المسموح بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة فإن المحجوزات تُعد متروكة وتُحال تلقائيا إلى مستودع المتروكات في الجمرك تمهيدا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
كما أكدت الجمارك أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا تنطبق أيضا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
ودعت الجمارك جميع المستوردين الأفراد والمسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، وذلك بالتقيد بالحد المسموح به من كميات منتجات التبغ ومشتقاته.
الكميات المسموح باستيرادها:
- 2400 سيجارة (12 كرزا)
- 125 سيجارة
- 2 كجم معسل
- كل 3 أشهر الرسوم والضرائب:
- رسوم جمركية بنسبة 100%
- ضريبة انتقائية بنسبة 100%
- ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%
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