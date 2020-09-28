3 شروط لتصريح سفر موظفي شركات تجارية خارج المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة التجارة شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن شروط الحصول على تصريح السفر تتضمن إثبات صفته الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة من خلال: خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضحا فيه (اسم الشخص طالب التصريح، صفته الوظيفية ومسماه الوظيفي، مكان العمل، تاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة، اسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها، بيان عدم قدرته مواصلة العمل عن بعد). إضافة إلى صورة من عقد العمل أو قرار التعيين. وتعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها. وتعهد مقدم الطلب بصحة البيانات.

وأشارت إلى أنه إذا كان مقيما في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول. وبطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة. وذكرت أنه إذا كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى: تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة.

شروط تصريح السفر لموظفي شركات تجارية خارج المملكة:

1 - إثبات صفته الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة من خلال:

خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضحا فيه (اسم الشخص طالب التصريح، صفته الوظيفية ومسماه الوظيفي، مكان العمل، تاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة، اسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها، بيان عدم قدرته مواصلة العمل عن بعد).

صورة من عقد العمل أو قرار التعيين.

تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها.

تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات.

2- إذا كان مقيما في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم التالي:

وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول.

بطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة.

3 - إذا كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى: