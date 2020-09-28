الفرص الاستثمارية السياحية

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وأكد فيصل بن نواف أهمية استغلال الفرص الاستثمارية من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة في ظل ما تحظى به المنطقة من مقومات لوجستية وتنـوع بيئي.
وتناول مسؤول جذب الاستثمار بوزارة السياحة حماد البلوي أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة، والتعرف على أهم المناطق والمواقع السياحية، والفرص المتاحة للتطوير السياحي مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل أولي للوضع الراهن وتحديد التوصيات.
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