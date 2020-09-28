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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر زار جمرك الميناء الجاف بالرياض يرافقه محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، حيث شملت الزيارة جولة في مبنى النافذة الواحدة الذي يضم جميع جهات الفسح من القطاعين العام والخاص، واطلع على الخدمات الجمركية التي تقدم من خلال مبنى النافذة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات.

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