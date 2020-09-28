شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر النفط تداولات مختلطة وقوية اليوم ليتذبذب بين 40.58 و39.90، ولا يزال السعر داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالمقاومة 40.58 والدعم 39.34، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً إلى أن يتمكّن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

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