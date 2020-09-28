شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بإيجابية قوية ليهاجم المقاومة المحورية 1877.00 ويحاول الثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للحصول على إغلاق يومي فوق 1877.00 لمواصلة الارتفاع نحو 1901.00 كهدف إيجابي تالي، وبالمقابل، الارتداد هبوطاً وكسر 1860.90 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 1794.85 على المدى القريب.

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