شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه لكنه لا يزال مدعوماً بتراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن القلق بشأن الطلب العالمي لا يزال يضغط على الأسعار.



يأتي ذلك في ظل المخاوف من أن يؤدي تعرض بعض الدول حول العالم لفرض قيود الإغلاق مرة أخرى، ومن ثم تضرر الطلب على السلع.



لكن العمل يجري على قدم وساق من أجل تطوير لقاحات فعالة وآمنة للوقاية من فيروس كورونا الذي توفي على أثره أكثر من مليون شخص حول العالم بينما أصيب به ما يقرب من 33.5 مليون حالة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 40.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 42.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.