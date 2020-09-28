شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع إقبال على أصول المخاطرة عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل توجه المستثمرين اليوم الإثنين نحو أصول المخاطرة كالأسهم والعملات بعيدا عن الدولار الأمريكي الذي تعرض للضغوط.



يأتي ذلك في ظل الترقب عن كثب هذا الأسبوع لأول مناظرة انتخابية بين مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وزادت حدة الانتقادات والهجوم بين الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن" في الآونة الأخيرة مما دفع محللين للقول إن نتائج المناظرة ستحرك الأسواق بشكل كبير في الفترة المقبلة.

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من ناحية أخرى، تتسابق شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية حول العالم لتطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا والسيطرة على الأزمة.



هذا، وتقترب شركات "موديرنا" و"جونسون اند جونسون" و"فايزر" من إنهاء تجارب لقاحاتها لطرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.



مع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمور لم تتم السيطرة عليها بعد في الأزمة وأنها تتوقع ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص قبل اكتشاف لقاح فعال.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7068، وسجل أعلى سعر عند 0.7075 في حين سجل أقل سعر عند 0.7025.