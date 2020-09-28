شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تحصل على ترخيص للعمل في لندن لمدة 18 شهراُ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أن فازت شركة التوصيلات ومشاركة الركوب الأمريكية باستئناف يتيح لها العمل في العاصمة البريطانية "لندن" التي تعد أكبر سوق للشركة في أوروبا.



وصرح نائب مدير "أوبر" في لندن "تنوير إكرام" بأن الشركة لم تتوصل إلى الاتفاق المثالي، لكن هذه الخطوة تعد بمثابة تحسين لصورتها في القارة العجوز.



وكانت السلطات التنظيمية للنقل في لندن قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 بعدم تجديد أي ترخيص لشركة "أوبر" بسبب مخاوف تتعلق بالأمان وممارسات خالفة للقوانين.

Advertisements



وأكدت الوكالة التنظيمية البريطانية أنها اكتشفت العديد من المخالفات لدى "أوبر" من بينها وجود سائقين غير موثقين يعملون ويوفرون خدمات ورحلات للمواطنين دون تسجيل.



ومنذ ذلك الحين، قدمت "أوبر" سلسلة من إجراءات ومعايير الأمان الجديدة في تطبيقها مثل وسائل التحقق من السائقين.



وبعد استئناف ناجح اليوم الإثنين، منحت "أوبر" ترخيصا جديدا للعمل في لندن لمدة 18 شهؤاً لكن بشروط تحددها السلطات التنظيمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 35.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.