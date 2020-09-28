شكرا لقرائتكم خبر كريدي أجريكول يتخارج من السعودي الفرنسي ويبيع آخر حصصه بـ 1.4 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى بنك كريدي أجريكول استثماره في البنك السعودي الفرنسي بعد بيعه الجزء الأخير من حصته في السعودي الفرنسي الأحد الماضي، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر لها وصفته بالمطلع، أن بنك كريدي أجريكول باع آخر حصصه في البنك السعودي الفرنسي أمس الأول (الأحد) وتخارج من البنك بشكل نهائي. وأوضحت الوكالة أن قيمة الصفقة بلغت 1.4 مليار ريال (386 مليون دولار).

وبحسب معلومات على موقع السوق المالية تم الأحد 3 صفقات خاصة في السوق السعودي، على «السعودي الفرنسي» بنحو 48.35 مليون سهم، وبقيمة بلغت 1.45 مليار ريال، ومثلت الصفقات التي تمت نحو 4 % من إجمالي أسهم البنك البالغ عددها 1.2 مليار ريال. وتم بيع الـ48.3 مليون سهم بسعر 30 ريالا للسهم. وأغلق السهم عند 32.20 ريالا يوم الأحد.

Advertisements

وتشير القوائم المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي إلى أن «كريدي أجريكول» يمتلك نسبة 4 % من أسهم البنك بنهاية 2019، فيما تملك شركة رام القابضة نسبة 9 %، وتتوزع نسبة 87 % على مساهمين سعوديين (منهم المملكة القابضة وشركة الراشد والمؤسسة العامة للتأمينات وشركة العليان).

وكان البنك يبيع تدريجيا حصته في السعودي الفرنسي على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تم بيع حصة تبلغ نحو 16% ، أي حوالي نصف إجمالي الأسهم التي كان يملكها في البنك السعودي في ذلك الوقت، لشركة المملكة القابضة عام 2017.

وأعلن في 2019 توقيع اتفاقية لبيع حصة 4.9% في البنك السعودي الفرنسي بسعر 31.50 ريالا للسهم، منها 3% لشركة «رام هولدينج»، الذراع الاستثمارية لشركة Ripplewood الأمريكية، وحصة قدرها 1.9% لشركة العليان السعودية للاستثمار. وأشار إلى أنه يحق لشركة Ripplewood الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 6% من حصة كريدي أجريكول في البنك «السعودي الفرنسي» حتى نهاية ديسمبر 2019 بسعر 30 ريالا للسهم.